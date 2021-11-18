Эксперты выяснили, что напитки с низким содержанием сахара и соли полезны при занятиях спортом

Аргументы Недели → Здоровье 13+

18 ноября 2021, 21:52

pixabay.com

Как пишут "Народные новости", специалисты из Университета Мэсси в Новой Зеландии изучили состав и свойства спортивных напитков.



Спортивные напитки делятся на несколько категорий: гипотонические, изотонические, гипертонические и водные. В их состав входят полезные вещества, необходимые при выполнении физических упражнений.



По результатам анализа, наиболее полезными для спортсменов оказались гипотонические напитки, в которых содержится небольшое количество сахара и соли. А полезные свойства таких напитков связаны с улучшением работы мышц.



«Мы оценили это по простому изменению объема плазмы крови по сравнению с отдыхом», — объяснил профессор Университета Мэсси Дэвид Роулендс.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости