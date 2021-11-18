Эксперты выяснили, что напитки с низким содержанием сахара и соли полезны при занятиях спортом
18 ноября 2021, 21:52
Как пишут "Народные новости", специалисты из Университета Мэсси в Новой Зеландии изучили состав и свойства спортивных напитков.
Спортивные напитки делятся на несколько категорий: гипотонические, изотонические, гипертонические и водные. В их состав входят полезные вещества, необходимые при выполнении физических упражнений.
По результатам анализа, наиболее полезными для спортсменов оказались гипотонические напитки, в которых содержится небольшое количество сахара и соли. А полезные свойства таких напитков связаны с улучшением работы мышц.
«Мы оценили это по простому изменению объема плазмы крови по сравнению с отдыхом», — объяснил профессор Университета Мэсси Дэвид Роулендс.
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