Челябинские врачи будут точно определять, каким антибиотиком лечить ребенка
18 ноября 2021, 18:24 Анна Семенова
В областной детской больнице появился масс-спектрометр.
Наверняка, с подобной ситуацией сталкивались многие: врач назначил антибиотик, а он не помогает. Такое может случиться, если группа бактерий не попадает под спектр действия конкретного лекарства.
Теперь в Челябинской областной детской больницы подобные истории будут исключены. Здесь появилось уникальное оборудование - масс-спектрометр.
Этот дорогостоящий прибор может за 15 минут распознать порядка 9000 видов бактерий и 300 различных грибков. Оказывается, спектр белков у каждого человека абсолютно уникальный, так же, как отпечаток пальца. Зная все тонкости организма, доктор сможет назначить точный антибиотик.
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