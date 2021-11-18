За сутки в Челябинской области заболели ковидом более 600 человек

Аргументы Недели → Здоровье

18 ноября 2021, 11:42 Анна Семенова

Прививка защитит от распространения инфекции. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Выздоровели и писались 404 человека.

Челябинская область вновь побила собственный антирекорд по заболевшим. В суточной статистике 601 человек, кто получил положительный ПЦР-тест.

На сегодня болеет ковидом 18 311 южноуральцев. За 24 часа тест взяли у 12 781 человека.

Остановить распространение вируса поможет только вакцинация. Вирус, попадая к непривитому человеку, начинает мутировать.

Сделать прививку можно:

- В поликлинике по месту жительства;

- В областном мегапункте:

г. Челябинск, дворец спорта «Юность» (до 21 ноября) с 10:00 до 20:00

В ТРК и дополнительных пунктах с отдельными входами:

Челябинск

До 21 ноября

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 16:00 - 20:00

ЖД Вокзал круглосуточно

19 ноября

ТРК «Алмаз» с 14:00 - 18:00

МФЦ, ул. Труда, 164 с 10:00 - 14:00

20 ноября

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

20 и 21 ноября

ТРК «Алмаз» с 12:00 - 18:00

21 ноября

Ледовая арена «Трактор» с 15:00 - 18:00

Миасс

Администрация города 19 ноября с 14:00 - 19:00, 20 и 21 ноября с 12:00 - 17:00.

Златоуст

19 ноября

Автовокзал с 9:00 - 14:00

ТРК «Агат» с 13:00 - 19:00

Травмпункт, ул. Бушуева 14 с 20:00 - 8:00

20 и 21 ноября

Автовокзал с 10:00 - 15:00

ТРК «Агат» с 10:00 - 15:00

Травмпункт, ул. Бушуева 14 с 20:00 - 8:00

Кыштым

20 и 21 ноября

ТК «Радуга» с 12:00 - 20:00

Карталы

ЖД Вокзал, медпункт круглосуточно

Копейск

18-21 ноября

Дворец им. Кирова с 10:00 - 18:00

Сатка

18-21 ноября

Дворец им. Строитель с 14:00 - 19:00.

Чесма

19 ноября

Центральный рынок с 10:00 - 13:00

21 ноября

ТЦ «Магнит» с10:00 - 14:00

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости