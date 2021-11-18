За сутки в Челябинской области заболели ковидом более 600 человек

Выздоровели и писались 404 человека.
Челябинская область вновь побила собственный антирекорд по заболевшим. В суточной статистике 601 человек, кто получил положительный ПЦР-тест.
На сегодня болеет ковидом 18 311 южноуральцев. За 24 часа тест взяли у 12 781 человека.
Остановить распространение вируса поможет только вакцинация. Вирус, попадая к непривитому человеку, начинает мутировать.
Сделать прививку можно:
- В поликлинике по месту жительства;
- В областном мегапункте:
г. Челябинск, дворец спорта «Юность» (до 21 ноября) с 10:00 до 20:00
В ТРК и дополнительных пунктах с отдельными входами:
Челябинск
До 21 ноября
- Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 16:00 - 20:00
- ЖД Вокзал круглосуточно
19 ноября
- ТРК «Алмаз» с 14:00 - 18:00
- МФЦ, ул. Труда, 164 с 10:00 - 14:00
20 ноября
- ТК «КС» с 12:00 - 15:00
- 20 и 21 ноября
- ТРК «Алмаз» с 12:00 - 18:00
21 ноября
- Ледовая арена «Трактор» с 15:00 - 18:00
Миасс
- Администрация города 19 ноября с 14:00 - 19:00, 20 и 21 ноября с 12:00 - 17:00.
Златоуст
19 ноября
- Автовокзал с 9:00 - 14:00
- ТРК «Агат» с 13:00 - 19:00
- Травмпункт, ул. Бушуева 14 с 20:00 - 8:00
20 и 21 ноября
- Автовокзал с 10:00 - 15:00
- ТРК «Агат» с 10:00 - 15:00
- Травмпункт, ул. Бушуева 14 с 20:00 - 8:00
Кыштым
20 и 21 ноября
- ТК «Радуга» с 12:00 - 20:00
Карталы
- ЖД Вокзал, медпункт круглосуточно
Копейск
18-21 ноября
- Дворец им. Кирова с 10:00 - 18:00
Сатка
18-21 ноября
- Дворец им. Строитель с 14:00 - 19:00.
Чесма
19 ноября
- Центральный рынок с 10:00 - 13:00
21 ноября
- ТЦ «Магнит» с10:00 - 14:00
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости