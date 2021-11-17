Как спастись от плохого самочувствия во время перепадов давления, рассказала кардиолог Марина Орлова

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17 ноября 2021, 22:44

pixabay.com

Плохое самочувствие от атмосферного давления – психологическая проблема. Что поможет при плохом самочувствии во время перепадов давления гипотонику и гипертонику? Какую опасность несет для сердечников мороз? На эти вопросы дала ответы врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Марина Орлова.



20 ноября в Москве ожидается рекордно низкое давление. Показатель в этот день обещает быть почти на 30 единиц меньше нормы и составит от 718 до 721 миллиметра ртутного столба.



В беседе с «Вечерней Москвой» Орлова рассказала, что метеочувствительность – нарушение адаптации у человека к изменяющимся условиям среды. Специалист также заметила, что от проблем во время изменения погоды страдают примерно 75% людей на планете, причем больше это свойственно женщинам. Кардиолог уверяет, что влияние пониженного или повышенного атмосферного давления не может сказываться на течении болезней, а особенно на здоровых людях. Метеочувствительность не является органической болезнью, это сугубо психологический вопрос.



«Считается, что это больше психологическая проблема, нежели медицинская. На гипотоников пониженное или повышенное артериальное давление влияет такими симптомами, как головокружение, тошнота, общая слабость, мелькание мушек перед глазами. В таких случаях необходимо прилечь, ноги должны выше головы находиться, пить большое количество жидкости, можно принимать специальные настои трав, так называемые адаптогены, травы, содержащие элеутерококк, лимонник, женьшень, шиповник», — пояснила доктор.



Людям с пониженным давлением стоит заниматься гимнастикой, в том числе и дыхательной, йогой, а также принимать контрастный душ. Необходимостью является постоянное проветривание. А еще специалист советует больше двигаться, ходить не менее 30 минут в день и заниматься интервальной ходьбой.



Гипертоникам же стоит придерживаться рекомендаций их лечащего врача. При давлении выше 140 на 90 и плохом самочувствии необходимо принять таблетку для стабилизации состояния. Такой препарат назначается врачом индивидуально для каждого пациента. Если стабилизировать самочувствие не удалось или оно ухудшается, следует вызвать скорую помощь.



«Также нужно соблюдать пищевой режим. Гипертоникам исключить соленую пищу, употребление большого количества жидкости, жирного, жареного», — добавила Орлова.



Также кардиолог напомнила, что на людях с заболеванием сердечно-сосудистой системы может неблагоприятно отразиться мороз. Он может вызвать вазоспастическую стенокардию, когда при выходе из теплого помещения создается перепад температуры и появляется боль в груди, вызываемая спазмом сосудов.



«Таких резких перепадов следует избегать. Если пациент знает, что он страдает ишемической болезнью сердца, стенокардией, нужно делать выход из помещения постепенно. Если возникает приступ, болит сердце, должна быть таблетка в кармане (нитроглицерин), которую он может сразу же использовать. Если он себя плохо чувствует, нужно сразу вызывать скорую помощь», — заключила кандидат наук Марина Орлова.

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