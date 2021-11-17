Эксперт Михаил Хорс советует не игнорировать анорексию

Аргументы Недели → Здоровье 13+

17 ноября 2021, 17:15

Фото: pixabay.com

В разговоре с «Народными Новостями» клинический психолог Михаил Хорс подсказал, как стоит действовать рядом с людьми, страдающих от анорексии.

Социальное осуждение способно вызвать нервную анорексию. Важно объяснить человеку, что нравиться всем невозможно.

Также анорексия бывает и у взрослых. В этом случае, зачастую люди отрицают наличие болезни и отказываются от помощи специалистов.

«Первый шаг — важно, чтобы человек принял, что он страдает от анорексии. Ведь многие люди не признают болезнь. Основное, что нужно сделать — говорить: "Ты — болеешь, это не твое решение, болезнь заставляет тебя так себя вести — отказываться от еды". Человек будет обижаться, закатывать истерики, нужно это повторять, чтобы он обратился к специалисту», — привел пример Михаил Хорс.

Возможны скандалы, ссоры, драки, но это нужно пережить, отстаивая свою позицию. Через определенное время больной будет вынужден принять диагноз. В этом случае можно добиться «вечной ремиссии», но не полного излечения.

Анорексия — это заболевание, угрожающее жизни. Специалист советует не убеждать близкого человека с этой болезнью, что ее не существует. Это психически больной человек, у которого есть конкретные проблемы с приемом пищи. Непонимание и недоверие к такому диагнозу может усугубить состояния больного.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости