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Аудиторы Счётной палаты назвали российскую систему здравоохранения неэффективной

, 12:29

Аудиторы Счётной палаты назвали российскую систему здравоохранения неэффективной

Обеспеченность койками в российских больницах остаётся на высоком уровне, несмотря на сокращение лечебных заведений. По данному показателю наша страна может сравниться с Германией и Литвой. Однако это не свидетельствует об отсутствии проблем в системе здравоохранения. Многие заболевания российские врачи не могут излечить, а финансирование регионов осуществляется неравномерно и с перебоями. Не решён вопрос и с поставками лекарственных препаратов в медицинские учреждения.

При этом бюджетную модель финансирования здравоохранения аудиторы Счётной палаты России считают одной из самых лучших. Показатель продолжительности госпитализации в России также оказался выше, чем в других государствах с подобными моделями. Но, по словам главы ведомства Алексея Кудрина, государственные расходы на здравоохранение оказались на самом низком уровне по сравнению с другими странами. А доля внебюджетных расходов оказалась самой высокой среди рассматриваемых сенаторами государств.

Заместитель председателя Счётной Палаты Галина Изота считает необходимым введение в стране единой системы оказания медицинской помощи, чтобы тарифообразование на услуги лечебных заведений было одинаковым. Пока в России наблюдается разная стоимость одних и тех же медицинских услуг в разных регионах.

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