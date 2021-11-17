Медики Челябинской области торопят привиться не только от ковида, но и от гриппа
17 ноября 2021, 10:33 Анна Семенова
Сейчас в регионе циркулируют сразу два опасных вируса.
В суточной статистике областного минздрава 597 новых заболевших коронавирусом, школьников среди них нет. На сегодняшний день COVID-19 болеет 18 336 южноуральцев.
Постепенно сравнивается количество вновь поступивших на лечение и выписавшихся после выздоровления, на 17 ноября «корону» победили 592 человека.
А на вчерашнем брифинге эпидемиологи Роспотребнадзора озвучили статистку по привитым от гриппа. Вакцину получили всего 22,6% взрослых, и это очень мало. С начала сентября было зарегистрировано уже 17 случаев гриппа. В случае же сочетания его с ковидом, образуется смертельно опасная инфекция.
Врачи напомнили, что вакцинироваться от коронавируса и гриппа можно одновременно, либо с интервалом в один месяц. Успеть необходимо до начала эпидемии.
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