Пункт вакцинации в челябинском дворце спорта «Юность» работает последнюю неделю
16 ноября 2021, 17:42 Анна Семенова
Уже со следующего понедельника он прекратит свое существование.
Мегапункт вакцинации в самом центре города сослужил челябинцам славную службу. Тысячи людей смогли быстро и с комфортом сделать прививку от коронавируса и гриппа. Но вскоре во дворце спорта состоится чемпионат по женскому боксу. В связи с этим прививочные кабинеты заканчивают там свою работу.
Всем, кто еще не успел побывать на важном для здоровья мероприятии, нужно поторопиться, последний день работы медиков в «Юности» - воскресенье, 21 ноября. Часы работы – с 10:00 до 20:00.
Сообщается, что мегапункт не закроется совсем, его просто перенесут на другое место, которое сейчас подыскивают.
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