Вирусолог Шестопалов спрогнозировал спад пандемии в декабре этого года

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16 ноября 2021, 17:18

pixabay.com

Если в России сохранятся высокие темпы вакцинации, то в декабре ситуация с пандемией должна улучшиться, сообщил вирусолог и доктор биологических наук Александр Шестопалов в эфире «Радио 1».



«Я считаю, что на плато мы выйдем к концу ноября, и потихоньку пандемия будет за декабрь снижаться, особенно если выдержать темпы вакцинации, которые есть сейчас», – заявил он.



Шестопалов сослался на опыт других стран, где хоть и высокая заболеваемость, но смертность «близка к нулю». Там вакцинированы 80% населения. По мнению вирусолога, россиянам необходимо равняться на этот показатель. Но даже 60% вакцинированных жителей поспособствуют стабилизации обстановки.

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