Вирусолог Шестопалов спрогнозировал спад пандемии в декабре этого года
16 ноября 2021, 17:18
Если в России сохранятся высокие темпы вакцинации, то в декабре ситуация с пандемией должна улучшиться, сообщил вирусолог и доктор биологических наук Александр Шестопалов в эфире «Радио 1».
«Я считаю, что на плато мы выйдем к концу ноября, и потихоньку пандемия будет за декабрь снижаться, особенно если выдержать темпы вакцинации, которые есть сейчас», – заявил он.
Шестопалов сослался на опыт других стран, где хоть и высокая заболеваемость, но смертность «близка к нулю». Там вакцинированы 80% населения. По мнению вирусолога, россиянам необходимо равняться на этот показатель. Но даже 60% вакцинированных жителей поспособствуют стабилизации обстановки.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.