Новая вакцина может избавить россиян от побочных эффектов

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16 ноября 2021, 17:07

pixabay.com

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочных эффектов при использовании назальной вакцины от коронавируса не выявлено, об этом писали РИА Новости. А о преимуществах такого рода вакцины рассказала эпидемиолог Елена Бурцева.



Клинические исследования новой назальной вакцины под названием SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 разрешили в середине октября. Побочных эффектов исследователи пока не заметили.



После периода испытаний будет принято решение об использовании нового вида вакцины. Гинцбург подчеркнул, что этот способ потребуется более частого прививания, точнее раз в полгода.



Елена Бурцева выделила два отличия назальной вакцины от привычной, хотя, выводы делать еще рано



«Во-первых, назальная вакцина, скорее всего, будет впрыскиваться. То есть это не инъекционная форма. Во-вторых, по подобию гриппозной вакцины, побочных эффектов будет намного меньше, но иммунитет будет вырабатываться. Вакцина новая, по всей видимости, исследования еще идут, как в свое время по «Спутнику», когда тоже не сразу было ясно. Думали, что иммунитет будет продолжительнее. Потом оказалось, что вирус меняется», — считает собеседница «Народных Новостей».



Также эпидемиолог отметила еще одно значительное преимущество. Оно заключается в том, что благодаря интраназальной форме вакцины будет вырабатываться местный иммунитет в верхних дыхательных путях.



Но есть у вакцины и побочные действия – температура. Правда она поднимается и после прививки «Спутником V».



Специалист отметила, что для назальной вакцины правила будут такими же, как для обычной прививки. Это ограничит ее применение в случаях, когда у пациента будут наблюдаться признаки болезни. В качестве примера Бурцева привела обострение хронической болезни, температуру и прочее.

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