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Новая вакцина может избавить россиян от побочных эффектов

, 17:07

Новая вакцина может избавить россиян от побочных эффектов
pixabay.com

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочных эффектов при использовании назальной вакцины от коронавируса не выявлено, об этом писали РИА Новости. А о преимуществах такого рода вакцины рассказала эпидемиолог Елена Бурцева.

Клинические исследования новой назальной вакцины под названием SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 разрешили в середине октября. Побочных эффектов исследователи пока не заметили.

После периода испытаний будет принято решение об использовании нового вида вакцины. Гинцбург подчеркнул, что этот способ потребуется более частого прививания, точнее раз в полгода.

Елена Бурцева выделила два отличия назальной вакцины от привычной, хотя, выводы делать еще рано

«Во-первых, назальная вакцина, скорее всего, будет впрыскиваться. То есть это не инъекционная форма. Во-вторых, по подобию гриппозной вакцины, побочных эффектов будет намного меньше, но иммунитет будет вырабатываться. Вакцина новая, по всей видимости, исследования еще идут, как в свое время по «Спутнику», когда тоже не сразу было ясно. Думали, что иммунитет будет продолжительнее. Потом оказалось, что вирус меняется», — считает собеседница «Народных Новостей».

Также эпидемиолог отметила еще одно значительное преимущество. Оно заключается в том, что благодаря интраназальной форме вакцины будет вырабатываться местный иммунитет в верхних дыхательных путях.

Но есть у вакцины и побочные действия – температура. Правда она поднимается и после прививки «Спутником V».

Специалист отметила, что для назальной вакцины правила будут такими же, как для обычной прививки. Это ограничит ее применение в случаях, когда у пациента будут наблюдаться признаки болезни. В качестве примера Бурцева привела обострение хронической болезни, температуру и прочее.

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