Уровень антител россиян будет подсчитываться по шкале BAU

Аргументы Недели → Здоровье 13+

16 ноября 2021, 16:36

Всемирная организация здравоохранения утвердила единые стандарты необходимого уровня антител к коронавирусу. Росздравнадзор был вынужден обратиться к создателям тестов с требованием приведения получаемых значений к общему знаменателю.



Если одни тесты в качестве допустимого уровня показывали значение «13», то другим было недостаточно и «300» единиц. Единая система позволит определить степень защиты людей в разных государствах.



По словам руководителя Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, для защиты людей от штамма «Дельта» человеку достаточно иметь уровень антител в районе 300 BAU/мл. Bbinding antibody units переводится как связывающие единицы антител. Росздравнадзор уже направил в территориальные органы требование пользоваться при тестировании условными единицами BAU.



Сейчас в РФ есть только шесть видов тестов, которые могут давать результаты посредством перерасчёта по системе BAU/мл. Несмотря на отсутствие серьёзных технических сложностей, далеко не все отечественные и зарубежные производители тестовых систем могут поставить продукцию на международный рынок. Регистрация медицинского изделия может длиться до полугода.

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