В Германии могут легализовать каннабис

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16 ноября 2021, 16:19

Возделывание конопли для получения наркотических веществ в Германии пока запрещено. При этом закон не запрещает населению употреблять марихуану. В прошлом году германские правоохранители пресекли 230 тысяч случаев, связанных с каннабисом.



При обнаружении незначительного объёма данного вещества суд не назначает наказание задержанным. Но если у человека в ходе обыска полиция находит более 10 граммов каннабиса, то наказания не избежать. Марихуана импортируется из Канады и Нидерландов. В Германии она применяется в большей степени в медицинских целях. За прошлый год использовано более 16 тонн данного вещества. Определённые слои немцев заинтересованы в легализации марихуаны. В городе Ноймюнстере уже построили фабрику, на которой она будет производиться.



По данным Deutschlandfunk, четверть совершеннолетних немцев хоть раз в жизни пробовали каннабис. Регулярно его употребляют около 6% граждан в возрасте от 18 до 64 лет. Федеральное ведомство медицинского просвещения заявило, что каждый десятый подросток в возрасте до 17 лет уже знаком с продуктом из конопли.



Либералы заинтересованы в легализации рынка марихуаны. С учётом того, что треть населения страны не против употреблять лёгкий наркотик, он может приносить государству миллиарды евро каждый год.

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