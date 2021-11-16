QR-код станет вторым паспортом

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16 ноября 2021, 12:08

Правительство России намерено сделать QR-код обязательным документом для всех россиян. Однако сами граждане пока не готовы согласиться с такими мерами сдерживания пандемии.



Уже сейчас понятно, что QR-паспорта сократят уровень потребления, объём предлагаемых услуг. Даже новый состав парламента, который прошёл через жёсткий административный отбор, не имеет единого мнения относительно QR-паспортизации. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификат прививки от коронавируса должны иметь все граждане. Законопроект о введении системы QR-кодов по всей стране парламент рассмотрит в самое ближайшее время.



Авиакомпании, железная дорога и общепит уже подсчитывают убытки от введения ограничений. Если система контроля действительно начнёт работать по всей стране, спрос сократится как минимум на 50%. Ущерб будет исчисляться во всех сферах производства, торговли сотнями миллиардов рублей. Пока регионы самостоятельно определяют список заведений, для посещения которых требуется QR-код. Так в Кировской области с 22 ноября он потребуется при посещении практически всех магазинов, офисов сотовой связи, ателье.



В отместку за заботу государства зампредседателя думского комитета по экономической политике Михаил Делягин порекомендовал гражданам снять накопления с банковских счетов и держать их дома.

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