Количество заболевших за сутки ковидом в Челябинской области приближается к 600

Аргументы Недели → Здоровье 13+

16 ноября 2021, 10:54 Анна Семенова

Прививка защитит от осложнений. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Школьников в статистике пока по-прежнему нет.

На сегодняшний день в регионе болеет коронавирусом 18 361 человек. За сутки положительные ПЦР-тесты получили сразу 593 южноуральца. Школьников среди них нет, сказались каникулы и дистант.

Для остановки распространения вируса необходим стойкий коллективный иммунитет, добиться которого можно только с помощью вакцинации. Всем, кто еще не сделал важный шаг, советуем не откладывать. В Челябинскую область уже пришел грипп, а сочетание двух вирусов крайне опасно. Кстати, медики разрешают ставить обе вакцины – от гриппа и ковида - одновременно.

Не забывайте и мерах профилактики, таких как ношение маски, частое мытье и обработка рук, соблюдение социальной дистанции.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости