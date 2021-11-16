Количество заболевших за сутки ковидом в Челябинской области приближается к 600
16 ноября 2021, 10:54 Анна Семенова
Школьников в статистике пока по-прежнему нет.
На сегодняшний день в регионе болеет коронавирусом 18 361 человек. За сутки положительные ПЦР-тесты получили сразу 593 южноуральца. Школьников среди них нет, сказались каникулы и дистант.
Для остановки распространения вируса необходим стойкий коллективный иммунитет, добиться которого можно только с помощью вакцинации. Всем, кто еще не сделал важный шаг, советуем не откладывать. В Челябинскую область уже пришел грипп, а сочетание двух вирусов крайне опасно. Кстати, медики разрешают ставить обе вакцины – от гриппа и ковида - одновременно.
Не забывайте и мерах профилактики, таких как ношение маски, частое мытье и обработка рук, соблюдение социальной дистанции.
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