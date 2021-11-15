Эксперт Свищев назвал полезные зимние виды спорта

Аргументы Недели → Здоровье 13+

15 ноября 2021, 19:48

pixabay.com

Спорт укрепляет иммунитет, особенно в этом помогают физические упражнения на свежем воздухе, заявил депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.

Зимой россияне могут приобщиться к различным видам спорта. О них председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту рассказал изданию «Радио 1».

«Время сейчас непростое, тревожное. Активный образ жизни помогает бороться с вирусами и недугами. И зимой у нас очень много доступных видов спорта: лыжи, горные лыжи, катание на коньках. Все, что доступно, надо использовать», – рассказал депутат.

Парламентарий отметил, что не стоит упускать возможность заняться сноубордингом или керлингом, если такая имеется. Но даже прогулка с палками по лесу принесет немало пользы, чем, например, просмотр новостей по телевизору.

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