Эксперт Татьяна Егорова назвала способы защиты губ от морозов

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15 ноября 2021, 18:57

pixabay.com

Трескаются губы? С наступлением зимы у многих возникают проблемы с сухостью губ. Однако, в современном мире существует огромный выбор средств, которые помогут решить возникшую проблему. Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова поделилась с «Вечерней Москвой» способами защиты деликатной зоны.



Одно из важных правил — это интенсивное питание правильными и проверенными средствами, например, качественную гигиеничку. Её стоит наносить за 20 минут до выхода на мороз.



Косметолог уточнила: «Используйте препарат утром и вечером, когда, например, наносите крем для лица. Кстати, при использовании средств, которыми вы увлажняете кожу, рекомендую не наносить их даже случайно на область губ. Некоторые ингредиенты косметики для кожи лица содержат средства, провоцирующие сухость и раздражение губ»,- напомнив о важности тестирования используемого продукта.



Дерматолог посоветовала использовать аптечные средства. Например, крем-бальзам, «Д-Пантенол» и препарат Cicaplast Baume B5. Продукты, богатые витаминами В, С, А и Е могут поспособствовать здоровью и красоте губ.

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