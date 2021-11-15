В Челябинской области снова отмечено увеличение количества заболевших ковидом
15 ноября 2021, 09:49 Анна Семенова
При этом сокращается разрыв с количеством выписавшихся.
На сегодняшний день в Челябинской области коронавирус переносят 18 391 человек. И это лишь те, кто обратился к врачу и получил положительный ПЦР-тест.
За сутки прирост составил 590 человек, что чуть больше, чем вчерашний антирекорд. Школьники только сегодня вышли на учебу оффлайн, поэтому среди них заражений нет.
Есть хорошая динамика в количестве тех, кто уже поправился и выписался из больниц и поликлиник. Если раньше тех, кто заболел было почти вдвое больше тех, кто выздоровел за сутки, то на сегодняшний день справку о неконтактности получили сразу 509 человек.
В минздраве региона напоминают о работе горячей линии, где можно задать все интересующие вопросы, касающиеся COVID-19: 8 (351) 240-15-16.
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