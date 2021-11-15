Приобщить к ЗОЖ приморцев поможет Региональный центр общественного здоровья

Аргументы Недели → Здоровье 13+

15 ноября 2021, 09:16

Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики с середины ноября располагается во Владивостоке по новому адресу: улица Сахалинская, 1А. Новоселье отметили в минувшие выходные, приурочив его также к очередной годовщине проекта «Прогулка с врачом».

Регулярная «Прогулка с врачом» в Приморском крае проводится уже на протяжении девяти лет. Инициатором, организатором и главным двигателем таких полезных прогулок стала Анжела Кабиева, сегодня – главный врач Владивостокской поликлиники №3 и главный внештатный специалист краевого министерства здравоохранения по медицинской профилактике, а на момент создания проекта – руководитель Владивостокского клинико-диагностического центра. Восемь лет назад на прогулки с врачами выходили единицы, и то лишь в краевом центре, теперь же проект популярен не только во Владивостоке, он давно вышел за границы города, и даже края, став действительно массовым движением и получив всероссийское признание. Как ранее сообщал еженедельник «Аргументы неделi.Приморье», приморская «Прогулка с врачом» была отмечена дипломом Всероссийской конкурсной программы «Здоровье нации 2021», прошедшей в этом году в Москве.

В крае в рамках реализации региональной госпрограммы края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 - 2027 годы, претворяется в жизнь проект «Укрепление общественного здоровья». Он призван способствовать формированию у жителей края устойчивой личной мотивации к здоровому образу жизни, занятиям спортом и физической культурой, отказу от вредных привычек, рациональному питанию, формированию здоровой общественной атмосферы.

«Наш опыт «Прогулок с врачом» оказался интересен людям из других регионов, — говорит Анжела Кабиева. — Например, к нам общаются за опытом из Свердловской области, Благовещенска. И я всегда с радостью рассказываю о том, как это начиналось, как развивалось, какие есть трудности. Необходимо понимать, что здоровый образ жизни — это выбор каждого. Мы счастливы, что наше движение помогает нашим людям осознать важность здорового образа жизни и что с каждым годом его сторонников, в том числе и в Приморье, становится всё больше».

Врача Анжелу Кабиеву поддерживает предприниматель Виталий Зорин, гендиректор компании «Дальневосточное качество», наладившей в этом году в Приморье производство биологически активной добавки с экстрактом трепанга.

«Наш продукт Омега-три с экстрактом трепанга необходим каждому, особенно в такое непростое время пандемии, поскольку полиненасыщенные жирные кислоты укрепляют иммунитет. Но лучшей и незаменимой поддержкой здоровья в любом возрасте является физическая активность, хорошее настроение и позитивный настрой. Как этого всего достичь вас научат на «Прогулках с врачом», – говорит Виталий Зорин.

Действительно, хорошего настроения участникам «Прогулок с врачом» не занимать. В этом им помогает занятие йогой смеха. Заразительно смеяться научились уже многие приморцы, и теперь активно продвигают столь позитивную и полезную практику в массы.

Кстати, мастера йоги смеха из Приморья также покорили участников всероссийского форума «Здоровье нации — основа продвижения России».

«Здоровый смех – не только отличная антистрессовая тренировка, но и действенное средство повышения иммунитета и замедления процессов старения организма», – уверяет заведующая отделением профосмотров Владивостокской поликлиники №1 Ольга Механцева, в недавнем прошлом возглавлявшая отдел организации помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края.

Разместившийся по новому адресу Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики занимается реализацией приоритетных проектов по формированию у населения навыков здорового образа жизни, программ по охране и укреплению здоровья приморцев. Также Центр осуществляет организационно-методическое руководство, информационное обеспечение и координацию деятельности лечебных учреждений края по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья жителей Приморья. Здесь анализируют качество и эффективность профилактической работы лечебных учреждений, организуют обучение медработников эффективной профилактике социально значимых патологий, охране и укреплению здоровья жителей, занимаются просвещением населения по вопросам предупреждения неинфекционных заболеваний и нацеленности на здоровый образ жизни.

Причём, просвещают земляков и убеждают их в выгоде здорового образа жизни врачи на собственном примере. Врач-невролог Владивостокской поликлиники №3 Алексей Теленок и на открытие Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики пришёл, и упражнения с палками для скандинавской ходьбы выполнял, и смеялся со всеми вместе, и ещё в бассейн после отправился. Впрочем, плаванием он занимается круглый год, и другим советует.

«Плавание не только само по себе плавание полезно, поскольку поддерживает тело в форме, но оно ещё и развивает социальные навыки общения. И заниматься им можно всю жизнь. Как и ходьбой, и йогой смеха. И затрат особых все эти полезные занятия не требуют», – подчёркивает врач-невролог.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости