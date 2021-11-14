Где южноуральцы могут сделать прививку перед последним нерабочим днем

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14 ноября 2021, 11:43 Анна Семенова

Успевайте сделать прививку, чтобы не было проблем с работой. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Завтра работодатели начнут отстранять от работы всех, кто не имеет QR-кода или медотвода.

На сегодняшний день в статистике областного минздрава 585 новых заболевших, школьников среди них нет. 30 человек за сутки скончались от ковида в Челябинской области.

Сегодня – последний день двухнедельных каникул, завтра все возвращаются на работу и в школы. Исключение сделаны для некоторых студентов.

Напоминаем, что работодатель вправе отстранить без сохранения зарплаты сотрудника, не имеющего прививки.

Где можно привиться сегодня:

Челябинск

ДС «Юность» до 20:00

ТРК «Космос» до 20:00

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 16:00 - 20:00

ТРК «Алмаз» до 18:00.

Магнитогорск

ТРК «Гостиный двор» до 20:00

ТРК «Континент» до 20:00

ТЦ «Лента» до 20:00

ТК «Джаз Молл» до 20:00

Ледовая арена «Металлург» до 20:00.

Миасс

Администрация города до 17:00

Златоуст

Автовокзал до 15:00

ТРК «Агат» до 15:00.

Кыштым

ТК «Радуга» до 20:00.

Пласт

Школа №10 до 16:00.

Круглосуточные пункты в Челябинске:

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ГКБ № 8, ул. Горького 18

ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5

ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а

ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28 (с 16.00–8.00)

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