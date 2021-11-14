Где южноуральцы могут сделать прививку перед последним нерабочим днем

Завтра работодатели начнут отстранять от работы всех, кто не имеет QR-кода или медотвода.
На сегодняшний день в статистике областного минздрава 585 новых заболевших, школьников среди них нет. 30 человек за сутки скончались от ковида в Челябинской области.
Сегодня – последний день двухнедельных каникул, завтра все возвращаются на работу и в школы. Исключение сделаны для некоторых студентов.
Напоминаем, что работодатель вправе отстранить без сохранения зарплаты сотрудника, не имеющего прививки.
Где можно привиться сегодня:
Челябинск
- ДС «Юность» до 20:00
- ТРК «Космос» до 20:00
- Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 16:00 - 20:00
- ТРК «Алмаз» до 18:00.
Магнитогорск
- ТРК «Гостиный двор» до 20:00
- ТРК «Континент» до 20:00
- ТЦ «Лента» до 20:00
- ТК «Джаз Молл» до 20:00
- Ледовая арена «Металлург» до 20:00.
Миасс
- Администрация города до 17:00
Златоуст
- Автовокзал до 15:00
- ТРК «Агат» до 15:00.
Кыштым
- ТК «Радуга» до 20:00.
Пласт
- Школа №10 до 16:00.
Круглосуточные пункты в Челябинске:
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- ГКБ № 8, ул. Горького 18
- ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5
- ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а
- ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28 (с 16.00–8.00)
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