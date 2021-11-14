Диетолог Соломатина призвала не употреблять имбирь на голодный желудок

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14 ноября 2021, 09:10

имбирь, pixabay.com

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с журналистами рассказала о свойствах имбиря. Специалист дала советы по употреблению продукта в пищу для того, чтобы извлечь из него максимальную пользу.

Елена Соломатина сообщила, что имбирь содержит компонент джинджерол, обладающий мощным антиоксидантным свойством, который предотвращает преждевременное старение, благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, на работу мозга, имеет противовоспалительные свойства, ускоряет метаболические процессы и подстегивает работу иммунной системы.

Диетолог в беседе с RT обратила внимание на то, что маринованный имбирь отчасти сохраняет свои полезные свойства.

При употреблении данного продукта следует помнить несколько правил. В случае его добавления в чай, имбирь необходимо очистить и измельчить. Лучше всего есть его вместе с цитрусовыми.

Соломатина заметила, что злоупотреблять имбирем не стоит, поскольку содержащиеся в нем органические масла раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта. Именно поэтому необходимо следить за размером порций продукта, а также не употреблять его натощак.

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