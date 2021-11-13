Южноуральцам рассказали, что делать после прививки от ковида, чтобы не заболеть

За сутки вновь побит антирекорд по количеству подтвержденных случаев коронавируса.
В ежедневной статистике областного минздрава снова пугающие цифры, побит вчерашний антирекорд по количеству заболевших. 583 пациента получили положительный ПЦР-тест на коронавирус. Школьников среди них по-прежнему нет. Умерло за сутки от ковида 29 человек.
На сегодняшний день в Челябинской области болеет 18 268 человек.
Многие до сих пор не решились на прививку и продолжают прислушиваться к многочисленным страшилкам, которые распространяются со скоростью света в сомнительных пабликах и досужих разговорах. Один из аргументов антипрививочников: многие заболевают сразу после прививки. В минздраве даже несколько советов, как защитить свой организм после манипуляции во время формирования иммунитета.
- Сразу после прививки необходимо избавить себя от физических нагрузок
- Отказаться от алкоголя минимум на три дня
- Не переохлаждаться и не перегреваться. Нельзя посещать бани, сауны, бассейны и проч.
- Хотя бы день посидите дома, отдохните, не подвергайте себя стрессу.
А также:
- Не забывать носить маску и перчатки в общественных местах
- Чаще мыть и обрабатывать руки
- Соблюдать социальную дистанцию.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости