Южноуральцам рассказали, что делать после прививки от ковида, чтобы не заболеть

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13 ноября 2021, 10:47 Анна Семенова

После прививки нужно поберечься. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

За сутки вновь побит антирекорд по количеству подтвержденных случаев коронавируса.

В ежедневной статистике областного минздрава снова пугающие цифры, побит вчерашний антирекорд по количеству заболевших. 583 пациента получили положительный ПЦР-тест на коронавирус. Школьников среди них по-прежнему нет. Умерло за сутки от ковида 29 человек.

На сегодняшний день в Челябинской области болеет 18 268 человек.

Многие до сих пор не решились на прививку и продолжают прислушиваться к многочисленным страшилкам, которые распространяются со скоростью света в сомнительных пабликах и досужих разговорах. Один из аргументов антипрививочников: многие заболевают сразу после прививки. В минздраве даже несколько советов, как защитить свой организм после манипуляции во время формирования иммунитета.

Сразу после прививки необходимо избавить себя от физических нагрузок Отказаться от алкоголя минимум на три дня Не переохлаждаться и не перегреваться. Нельзя посещать бани, сауны, бассейны и проч. Хотя бы день посидите дома, отдохните, не подвергайте себя стрессу.

А также:

Не забывать носить маску и перчатки в общественных местах Чаще мыть и обрабатывать руки Соблюдать социальную дистанцию.

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