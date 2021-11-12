Жители УрФО стали активнее вакцинироваться от коронавируса

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12 ноября 2021, 18:44 Татьяна Михайлова Источник: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Полный курс прошли более 4 миллионов человек.

Полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев провел онлайн-совещание с заместителями губернаторов, курирующими блок здравоохранения, руководителями региональных управлений Роспотребнадзора и главными федеральными инспекторами.

В ходе мероприятия было отмечено, что жители регионов, входящих в УрФО, стали активнее прививаться от коронавируса. Так, первым компонентом вакцины привито более 5 миллионов человек, это 41,4%. Полный курс прошли свыше 4 миллионов, то есть 33,6%. Есть положиельная динамика, однако, чтобы сформировать коллективный иммунитет, нужно продолжить наращивать темпы вакцинации.

Кроме этого Владимир Якушев подчеркнул важность вакцинации вторым компонентом в запланированные сроки. «Именно второй компонент успешно формирует иммунитет, – подчеркнул полпред. — Отказываясь от второго компонента прививки, человек ставит под удар свое здоровье и сводит на нет эффективность первого компонента».

Своим мнением о вакцинации от ковида активно делятся врачи. «Однозначно проблема должна быть решена только вакцинацией и повторной ревакцинацией. Как против гриппа, так против других инфекционных заболеваний», — прокомментировал главный внештатный детский уролог министерства здравоохранения Челябинской области, заведующий уроандрологическим отделением ЧОДКБ Андрей Филатов.

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