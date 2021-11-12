Эксперт Анна Горбунова об ошибках при лечении COVID-19

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12 ноября 2021, 18:03

Фото: pixabay.com

Существует пять распространенных ошибок при лечении COVID-19. В беседе с «Вечерней Москвой» поведала педиатр-инфекционист Анна Горбунова.

Итак, первое – это надеяться на то, что пандемия именно тебя «обойдет стороной». Людей захлестнуло желание тотально не соблюдать рекомендации врачей. Это касается отрицания любых очевидных симптомов, страх диагностики. Второе - это бездействие: «само пройдет, как обычная ОРВИ».

Также в третий пункт входит самолечение и самодиагностика: «Сюда относятся следующие действия: КТ и анализы без показаний, прием и назначение высоких доз витаминов, биологически активных добавок, травяных грудных сборов, антибиотиков без данных на бактериальную инфекцию, антикоагулянтов и дексаметазона без показаний, а также препаратов с недоказанной эффективностью», — объясняет Анна Горбунова.

Некоторые люди настолько отважны, что идут больным на работу и пользуются общественным транспортом, что входит в четвертый пункт нарушений при заболевании короновирусом. Почти два года пандемии и свыше пяти миллионов смертей от вируса должны останавливать людей.

Последняя ошибка при лечении – это отрицание пользы вакцинации. По статистике в больницы попадают менее 5 процентов людей, прошедших вакцинацию. «Некоторые тяжело переболевшие непривитые люди приравнивают свою госпитализацию к подвигу, отговаривают от прививки окружающих, — комментирует Анна Горбунова. — Или так: легко переболевшие привитые люди отговаривают от вакцинации и утверждают, что все равно можно заболеть. Но задайтесь вопросами: остались бы они живы, если бы не были привиты?».

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