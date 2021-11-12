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Доктор биологических наук Александр Шестопалов сделал прогноз по сроку спада пандемии

, 17:26

Доктор биологических наук Александр Шестопалов сделал прогноз по сроку спада пандемии
pixabay.com

Число прививок от ковида в России увеличилось. С такой тенденцией можно будет ожидать спада эпидемии в стране. Данный прогноз дал «Радио 1» вирусолог Александр Шестопалов.

Доктор наук отметил, что создание коллективного иммунитета очень важно для активизации спада эпидемии. Люди стали, по словам эксперта, прививаться активнее, чем в прошлом году. Выход на высокий и низкий уровень зависит от многих факторов, в том числе, от вакцинации. Шестопалов признался, что сам устал от присутствия ковида в обществе.

Учёный отметил, что в российских регионах разная эпидемиологическая обстановка: где-то заболеваемость растёт, а где-то падает.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что в России скоро начнется повторный рост заболеваемости, COVID-19, но роста вакцинации пока не начнётся.

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