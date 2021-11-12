Психотерапевт Алексей Каротам: «Вирусом переболеют все»

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12 ноября 2021, 17:14

pixabay.com

Врач-психотерапевт Алексей Каротам заявил, что боятся коронавируса бессмысленно. Им переболеют все люди. Чтобы легче прошла болезнь, необходимо вакцинироваться, сообщает «Радио 1».



«Большое количество людей убивает страх, а не инфекция. Этим вирусом переболеют все, обсуждать тут нечего. Поэтому хотите, не хотите, единственный вариант избежать болезни – уехать в тайгу, в глушь и не контактировать с людьми. При любом другом раскладе вы все равно переболеете. Вопрос в другом: если вы боитесь переболеть тяжело, попасть в реанимацию и т.д., у вас выход только один – вакцинация», – отметил врач-психотерапевт.



Также Алексей Каротам посоветовал не заниматься самолечением. Это касается не только коронавируса, но и психического состояния. «Ковид ковидом, а эпидемию душевных расстройства никто не отменял. <…> Должно быть понимание, что если вы боитесь всего на свете, не справляетесь с этим, никакие уговоры и установки не помогают, то вариант один – идти к специалисту. Не к неврологу, не к психологу, а именно к врачу-психиатру или психотерапевту. И с помощью лекарств выходить из этого состояния. Здесь ничего сложного и страшного нет, каждый из нас имеет право на такую реакцию», – подчеркнул эксперт.



Важно научится мыслить позитивно. В качестве профилактики врач рекомендует гулять на свежем воздухе, делать зарядку и принимать ванны с солью.

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