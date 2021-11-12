Губернатор Алексей Текслер стал донором антиковидной плазмы

Плазма с антителами используются при лечении коронавируса.
Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Челябинскую обсластную станцию переливания крови. Глава региона лично ознакомился с процессами забора, подготовки крови и ее компонентов для отправки в медицинские учреждения.
Во время визита Алексей Текслер стал донором антиковидной плазмы. Этот компонент крови, имеющий антитела к COVID-19, применяется в терапии для лечения пациентов с тежелым течением коронавирусной инфекции. Предварительно глава региона заполнил анкету и прошел осмотр врача. «У меня давно было желание прийти и сдать кровь. Врачи дали добро, сегодня я это сделал, для любого донора важно помогать людям», — отметил губернатор. Кроме этого, Алексей Текслер поблагодарил всех сотрудников станции переливания крови и доноров.
Отметим, что в 2021 году более 22 тысяч южноуральцев стали донорами. По сравнению с прошлым годом их число увеличилось на 7,5%.
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