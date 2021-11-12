Челябинцев ждут в «Юность» не только на прививку, но и на проверку родинок
12 ноября 2021, 09:34 Анна Семенова
До 21 ноября здесь можно будет бесплатно проверить новообразования.
Знаете ли вы, что существует такое понятие, как паспорт родинок? Дерматологи настоятельно рекомендуют иметь такой документ каждому. Он позволяет в динамике оценить изменение новообразований и вовремя предотвратить опасные заболевания.
Хорошая новость для всех, кто проходит вакцинацию от коронавируса во дворце спорта «Юность». С сегодняшнего дня, 12 ноября и вплоть до 21 ноября здесь можно бесплатно пройти диагностику кожи. Консультацию и обследование предоставляют врачи-дерматологи Областного кожно-венерологического диспансера №3.
Всем желающим проведут дерматоскопию – это безопасный и безболезненный метод, который позволит отличить обычные родимые пятна от злокачественной патологии.
Пункт в «Юности» работает с 10 до 20 часов ежедневно.
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