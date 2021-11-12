Челябинцев ждут в «Юность» не только на прививку, но и на проверку родинок

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12 ноября 2021, 09:34 Анна Семенова

Родинки нужно проверят хотя бы раз в год. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

До 21 ноября здесь можно будет бесплатно проверить новообразования.

Знаете ли вы, что существует такое понятие, как паспорт родинок? Дерматологи настоятельно рекомендуют иметь такой документ каждому. Он позволяет в динамике оценить изменение новообразований и вовремя предотвратить опасные заболевания.

Хорошая новость для всех, кто проходит вакцинацию от коронавируса во дворце спорта «Юность». С сегодняшнего дня, 12 ноября и вплоть до 21 ноября здесь можно бесплатно пройти диагностику кожи. Консультацию и обследование предоставляют врачи-дерматологи Областного кожно-венерологического диспансера №3.

Всем желающим проведут дерматоскопию – это безопасный и безболезненный метод, который позволит отличить обычные родимые пятна от злокачественной патологии.

Пункт в «Юности» работает с 10 до 20 часов ежедневно.

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