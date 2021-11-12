Как худеть без вреда для здоровья: диетологи дают советы

Аргументы Недели → Здоровье 13+

12 ноября 2021, 08:36 Анастасия Иванова

Фото: pixabay.com

Американские диетологи назвали интуитивное питание наиболее здоровым способом похудения.

Диетолог Лиза Янг рассказала, что одна из основных идей интуитивного питания заключается в том, чтобы есть только в то время, когда человек по-настоящему голоден. Еда, по мнению Янг, не должна быть способом разнообразить досуг или занять время.

Специалист по питанию Лиза Столлман добавила, что во время еды нужно убрать все внешние раздражители, не отвлекаться на мобильный телефон или телевизор и полностью сосредоточиться на вкусе и консистенции пищи. При этом важно есть медленно, тщательно прожевывая каждый кусочек. Янг привела в пример исследование, результаты которого показали, что вероятность появления лишнего веса на 42 % выше у людей, которые едят быстро.

При нездоровых отношениях с едой похудение не будет иметь долгосрочного результата, также отметила Янг. Чтобы добиться тела мечты, нужно сначала полюбить и принять себя в любом весе и начать относиться к себе не как к врагу, а как к другу — с добротой и состраданием. В качестве полезной практики диетологи предложили прислушаться к себе и понять, что по-настоящему нравится и вкусно именно вам.

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