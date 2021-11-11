Врач-эпидемиолог объяснила, кто может стать донором антиковидной плазмы

Аргументы Недели → Здоровье 13+

11 ноября 2021, 20:13

Фото: pixabay.com

Врач-эпидемиолог ФКУЗ Ростовский противочумный институт Роспотребнадзора Алевтина Горох рассказала "Аргументам недели", почему переболевших COVID-19 просят стать донорами плазмы.

Как отметила эпидемиолог, для лечения ковида пригодна сыворотка крови не всех переболевших. «Пригодна кровь переболевших, только содержащая вируснейтрализующие антитела. Эта методика называется пассивная иммунотерапия. То есть в крови переболевших находятся эти антитела, которые есть не у всех вакцинированных. Также важно количество этих антител. После переливания плазмы вирусная нагрузка у больных уменьшается в десятки раз»,- сказала Алевтина Горох.

Она также добавила, что плазму вакцинированных также можно использовать, при условии высокого титра вируснейтрализующих антител.

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