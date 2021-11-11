Лечение насморка черным чаем посоветовал врач Юрий Ульянов

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11 ноября 2021, 18:36

pixabay.com

Капли для носа и другие средства для промывания вредны для здоровья. Об этом заявил профессор, врач-отоларинголог Юрий Ульянов. Вместо этого, он посоветовал лечит воспаление черным чаем.



Эксперт пояснил, что нос необходим для вычищения горла и легких. К сожалению, у 80% людей нарушена носовая аэродинамика, что ведет к возникновению сезонной простуды. Из-за этого происходит воспаление слизистой, она отекает и начинается процесс борьбы с раздражителями, а капли этому только мешают.



«Когда закапывают капли, они парализуют слизистую и так останавливают воспалительный процесс, он становится хроническим. Открытый носовой вход от сосудосуживающих капель пропускает воздух в горло, а это травмирует его и дыхательные пути. От этого частые боли, тонзиллиты. Поэтому нельзя насильственно мешать воспалительному процессу. Есть еще гормональные капли, они еще более агрессивные», — объяснил профессор для «Вечерней Москвы».



По мнению Юрия Ульянова, врачи обычно лечат симптомы, а следует лечить заболевание – хронический риносинусит. Профессор рекомендует делать это с помощью народных методов: «Есть народная медицина — черный чай цвета коньяка. Им можно промывать нос и закапывать. Он мягко снимает воспалительный процесс. И сами по себе такие капли защищают, потому что они увлажняют нос и горло».



Также для профилактики воспалений в горле и носу врач рекомендует насильно продувать пазухи носа с помощью утренней гимнастики. А россиянам следует прибегнуть и к закаливаниям.

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