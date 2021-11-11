Беременные мальчиками чаще заболевают коронавирусом

Аргументы Недели → Здоровье 13+

11 ноября 2021, 16:19

Пол будущего малыша можно определить посредством иммунного ответа матери при контакте с бактериями и вирусами. В список таких вирусов входит и коронавирус.



Специалисты из США изучили защитные реакции беременных женщин, заражённых коронавирусной инфекцией. Если они беременны мальчиками, то их организм вырабатывает меньший объём антител. Вместе с этим, сама мама передаёт плоду меньшее количество антител. Российские учёные считают, что на их уровень оказывают влияние гормоны. Чтобы исключить опасность, женщинам перед подготовкой к беременности лучше всего пройти вакцинацию.



Главная задача прививки заключается в защите организма матери, который будет вынашивать плод. Чем здоровее он будет, тем выше шанс выносить и родить ребёнка без патологий.



Учёные не раз отмечали, что мужчины сложнее переносят коронавирус. Однако причины не определены до настоящего времени. Отчасти это может объясняться количеством рецепторов, контактирующих с коронавирусом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости