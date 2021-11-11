Врач-диетолог Дюваль назвала самые опасные продукты для людей старше 50 лет

Аргументы Недели → Здоровье 13+

11 ноября 2021, 15:30

Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Анжелика Дюваль заявила, что людям старше 50 лет нужно пересмотреть свой рацион питания. Следует исключить любой алкоголь, жирную и жареную пищу, сообщают «Народные новости».

«Не стоит есть консервы, фастфуд и полуфабрикаты. Также из рациона исключаются молочные и кисломолочные продукты, а также сахар. Сахар можно заменить на мед или сироп топинамбура. В рационе нужно снизить количество соли. При приготовлении пищи можно заменить соль на сухой чеснок, лимонный сок», - рассказала Дюваль.

В рацион необходимо включить нерафинированные растительные масла, такие как оливковое или масло авокадо. Также человек старше 50 лет должен есть больше фруктов, овощей и зелени. Кроме этого диетолог рекомендует есть больше рыбы, чем мяса.

«Один день в неделе должен быть разгрузочным для желудочно-кишечного тракта, когда надо исключить все животные белки», - отметила Дюваль.

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