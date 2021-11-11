В Челябинской области выросло количество людей, победивших ковид

Выписывать в сутки стали сейчас вдвое больше.
Заболевших, увы, меньше не становится. Даже наоборот, за прошедшие сутки на Южном Урале положительный ПЦР-тест получили 577 человек. Все – совершеннолетние, школьники на дистанте, заражений нет. Умерло от ковида 29 человек.
Зато есть положительная динамика в части выписанных. 404 человека победили коронавирус за прошедший день, и это вдвое больше, чем, например, месяц назад.
Медики напоминают: справиться с пандемией поможет только всеобщая вакцинация. Много вопросов у молодых мам. Вот несколько советов для них:
- Необходимо часто проветривать квартиру
- Детям, также как и взрослым, нужно носить маску, правильно надетая она не мешает дыханию
- Дети заражаются в семье, поэтому вакцинация взрослых защитит и малышей
- На репродуктивную функцию прививка не влияет, а вот перенесенный ковид – может.
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