В Челябинской области выросло количество людей, победивших ковид

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11 ноября 2021, 10:34 Анна Семенова

Выздоравливать стало больше людей. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Выписывать в сутки стали сейчас вдвое больше.

Заболевших, увы, меньше не становится. Даже наоборот, за прошедшие сутки на Южном Урале положительный ПЦР-тест получили 577 человек. Все – совершеннолетние, школьники на дистанте, заражений нет. Умерло от ковида 29 человек.

Зато есть положительная динамика в части выписанных. 404 человека победили коронавирус за прошедший день, и это вдвое больше, чем, например, месяц назад.

Медики напоминают: справиться с пандемией поможет только всеобщая вакцинация. Много вопросов у молодых мам. Вот несколько советов для них:

Необходимо часто проветривать квартиру

Детям, также как и взрослым, нужно носить маску, правильно надетая она не мешает дыханию

Дети заражаются в семье, поэтому вакцинация взрослых защитит и малышей

На репродуктивную функцию прививка не влияет, а вот перенесенный ковид – может.

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