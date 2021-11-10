572 человека заболели ковидом в Челябинской области за сутки
10 ноября 2021, 10:13 Анна Семенова
29 человек скончались от вируса.
В ежедневной статистике минздрава 572 новых подтверждения COVID-19. Школьников в их числе нет, ребята вернутся в коллективы только на следующей неделе. Скончались за сутки 29 человек.
Всего в Челябинской области сегодня болеет коронавирусом 17 914 человек.
Тем временем вакцинация в регионе идет активными темпами. По словам министра здравоохранения Юрия Семенова, если в сутки будут прививаться около 20 тысяч человек, к декабрю можно выйти на показатели коллективного иммунитета.
В Челябинске большой популярностью пользуется мегапункт вакцинации в ДС «Юность». А в Магнитогорске подобный появился в арене «Металлург». Он работает ежедневно с 10:00 до 20:00 до 16 ноября включительно.
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