572 человека заболели ковидом в Челябинской области за сутки

Аргументы Недели → Здоровье 13+

10 ноября 2021, 10:13 Анна Семенова

Люди продолжают болеть, но отказываются прививаться...Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

29 человек скончались от вируса.

В ежедневной статистике минздрава 572 новых подтверждения COVID-19. Школьников в их числе нет, ребята вернутся в коллективы только на следующей неделе. Скончались за сутки 29 человек.

Всего в Челябинской области сегодня болеет коронавирусом 17 914 человек.

Тем временем вакцинация в регионе идет активными темпами. По словам министра здравоохранения Юрия Семенова, если в сутки будут прививаться около 20 тысяч человек, к декабрю можно выйти на показатели коллективного иммунитета.

В Челябинске большой популярностью пользуется мегапункт вакцинации в ДС «Юность». А в Магнитогорске подобный появился в арене «Металлург». Он работает ежедневно с 10:00 до 20:00 до 16 ноября включительно.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости