Более 11 тысяч человек умерли в больницах Великобритании, из-за того что там их заразили ковидом

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9 ноября 2021, 17:25 Источник: Коммерсантъ

Больница, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

В больницах Великобритании за время пандемии умерли от COVID-19 11688 пациентов, которые поступили в стационар в связи с совсем другим заболеванием. Об этом сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS).

По данным организации, которые публикует The Daily Telegraph, с начала пандемии именно в клиниках заразились ковидом более 40 тысяч британцев. Причем, как говорится в статье, источником заражения могли стать, в том числе непривитые сотрудники самой NHS.

Публикация вызвала бурную реакцию в стране. Глава парламентского комитета по здравоохранению и социальной помощи Джереми Хант назвал факты, приведенные в статье, шокирующими. «Заражения в больнице стали самым смертоносным молчаливым убийцей за время пандемии», — заявил он, сказав, что для всех медицинских работников и сотрудников NHS вакцинация должна стать обязательной.

На днях в пользу обязательной вакцинации высказался член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков . Он отметил, что в условиях распространения дельта-штамма коронавируса необходимо привить около 80% населения. По мнению ученого, в стране пора вводить «принудительную вакцинацию».

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