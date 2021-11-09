Что увеличивает риск смертности при коронавирусе

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9 ноября 2021, 16:49

Учёные из Башкирского государственного медицинского университета определили факторы, которые выступают опасными сигналами для пациентов с коронавирусной инфекцией.



Специалисты изучали течение заболевания тяжелобольных пациентов и пришли к следующим выводам. Большое значение для больных играет стаж сопутствующих заболеваний и степень их компенсации. Как правило, людям с хроническими патологиями часто требуется искусственная вентиляция лёгких при попадании в реанимацию ковидария. Более высокие площади поражения лёгких наблюдаются у пациентов старше 65 лет.



Коронавирус оказывает серьёзное влияние на иммунную систему. При заражении количество лимфоцитов в крови заметно снижается, что приводит к ослаблению организма и понижению сопротивляемости вирусу. Если у человека слишком высокая реакция иммунной системы, количество молекул «Интерлейкин-6» может вызвать так называемый цитокиновый шторм и как следствие, летальный исход. Учёные призывают медиков насторожиться, если интенсивная терапия в течение трёх дней не даёт положительной динамики.



Вычислить факторы выживаемости больных пациентов с COVID-19 крайне сложно, однако определённый алгоритм заметно облегчает работу медицинскому персоналу. Врачам легче определять сложность заболевания по шкале показателей состояния организма пациента.





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