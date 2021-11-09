За сутки в Челябинской области заболели ковидом 570 человек

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9 ноября 2021, 11:30 Анна Семенова

Антипрививочники несут опасность для остальных. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

30 пациентов скончались от вируса.

Школьников в статистике заболевших на сегодня нет. Кстати, ученики вернутся к полноценной учебе оффлайн уже на следующей неделе.

А вот среди взрослых вновь увеличение цифр. На 9 ноября прибавилось 570 подтвержденных случаев коронавируса. 30 человек за сутки скончались от ковида.

Тем временем, вакцинация продолжается усиленными темпами.

- Вакцинированные люди тоже болеют COVID-19, но переносят эту болезнь в разы легче, чем непривитые, часто – вообще бессимптомно, - говорит заведующая Центральной научно-исследовательской лабораторией ЮУГМУ, профессор кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и КЛД ЮУГМУ, доктор медицинских наук Альбина Савочкина. - Если у гражданина есть QR-код – он не представляет эпидемиологической опасности для другого, такого же привитого гражданина! Антипрививочники, не имеющие противопоказаний к вакцинации, кроме своего «личного мнения», многих уже обрекли на смерть и продолжают это делать.

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