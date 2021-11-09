Pfizer объявил о создании эффективного препарата для лечения коронавируса

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9 ноября 2021, 10:35

Эффект нового препарата Pfizer для лечения коронавируса оказался настолько действенным, что эксперты призвали остановить его испытание и направить в массовое производство по всему миру. Принимающие участие в тестировании пациенты почувствовали улучшение после принятия нескольких таблеток.



Эта новость стала главной в США, так как коронавирус унёс жизни уже более 750 тысяч человек. Исследователи с начала пандемии ищут средство, которое могло бы помочь в лечении заболевания. Президент США Джозеф Байден заявил, что если сообщество экспертов FDA даст «добро», правительство США приобретёт лекарство. Препарат готовы купить Австралия и Англия.



Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла намерен предоставить регулирующим ведомствам информацию о препарате до 25 ноября. Компания вложила в производство огромные средства, не дожидаясь ответа от FDA. До конца года Pfizer сможет произвести около 180 тысяч упаковок таблеток. За год производитель намерен выпустить около 50 млн упаковок. Предполагается, что спрос на панацею будет колоссальным.

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