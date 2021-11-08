Коллективный иммунитет в Челябинской области достиг 45%
8 ноября 2021, 18:47 Анна Семенова
Если вакцинация будет идти высокими темпами, есть шанс добраться до нужного показателя.
На сегодняшний день в Челябинской области прививку получили 1 миллион 219 тысяч человек. От взрослого населения это 45%. Такому показателю способствовали ограничительные меры, введенные в регионе, а также многочисленные пункты вакцинации открытые в разных уголках городов и районов.
Как сообщил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, если за сутки прививаться будет 20-25 тысяч жителей, то к концу декабря есть шанс добиться показателей для создания коллективного иммунитета. Это позволит снять все существующие сегодня ограничения.
По словам чиновника, запас вакцины в регионе есть. И поставки продолжаются.
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