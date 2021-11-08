567 южноуральцев заболели и 30 умерли от ковида за сутки

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8 ноября 2021, 10:55 Анна Семенова

Болеет большое количество южноуральцев, пока статистика не снижается. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

А между тем у владельцев сертификатов с QR-кодами внезапно закончились сроки документа.

В статистике южноуральского минздрава на 8 ноября 567 новых подтверждений ковида. Школьники продолжают оставаться дома на дистанционном обучении и не заражаются в коллективах.

Всего на сегодняшний день в Челябинской области коронавирус переносят 17 520 человек (это те, кто сделал ПЦР-тест, и он пришел положительный).

За прошедшие сутки умерло от вируса 30 человек.

А между тем утро сегодняшнего дня началось с небольшой паники. Владельцы сертификатов о вакцинации с QR-кодом внезапно обнаружили, что сроки действия документа истекли. В кабинете на «Госуслугах» появилась надпись о том, что столь важная на сегодня информация действительна не год, а только 6 месяцев. В оперштабе пояснили, что в программе произошел сбой и в течение дня все исправят.

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