Вирусолог Лукашев заявил, что радикальных изменений в симптомах COVID-19 с начала пандемии не произошло

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8 ноября 2021, 10:58 Источник: RT

мужчина чихает, фото: pixels.com

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев прокомментировал заявление своей коллеги Натальи Пшеничной о том, что симптомы новой коронавирусной инфекции всё больше стали напоминать симптомы ОРВИ и гриппа.

«В лёгкой форме коронавирусная инфекция всегда была похожа на простуду, а у многих людей протекала вообще бессимптомно»,- пояснил он RT.

Лукашев считает, что радикальных изменений в клинике COVID-19, кроме его ускорения, не произошло. По словам медика, ещё с самого начала пандемии одна из основных сложностей борьбы с инфекцией заключалась в том, что заболевание протекало бессимптомно или с лёгкими простудными симптомами.

Ранее Пшеничная рассказала, большинство пациентов при заболевании коронавирусомжалуются на насморк и боли в горле. При этом потеря обоняния и вкуса отошли на второй план, уточнила врач.

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