Статистика по заболевшим ковидом в Челябинской области продолжает расти

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7 ноября 2021, 09:57 Анна Семенова

Необходимо соблюдать все меры безопасности, чтобы не заболеть. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

В минздраве напомнили о мерах безопасности при ношении масок.

В статистике минздрава на 7 ноября по-прежнему нет заболевших школьников, разобщение детских коллективов работает. Но вот с взрослыми ситуация куда хуже, за сутки вновь побит вчерашний антирекорд. 564 человека получили положительный ПЦР-тест. 29 человек скончались от COVID-19.

Таким образом, сейчас болеет коронавирусом 17 187 южноуральцев.

Медики напоминают, что носить маски для защиты нужно правильно. Если это одноразовая маска, использовать ее нужно однократно в течение 2-3 часов, повторно использовать нельзя, как и подвергать какой-либо обработке. Прежде чем выбросить использованную маску, ее необходимо поместить в пакет и герметично закрыть.

Многоразовая маска также рассчитана на 2-3 часа носки. После ее необходимо постирать мылом или порошком. Затем обработать паром – горячим утюгом или парогенератором и высушить.

Правильное ношение маски в сочетании с гигиеной рук и соблюдением социальной дистанции максимально снизит риск заражения вирусами (не только ковидом, но и ОРВИ и гриппом).

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