The Telegraph: внутривенное введение витамина C облегчает течение COVID-19

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5 ноября 2021, 20:24 Источник: The Telegraph

Апельсины, Виктор Лисицын/globallook.com

Международная группа ученых опубликовала исследование, в котором доказывается эффективность внутривенного введения витамина С при лечении COVID-19. Эта тактика позволяет снизить иск тяжелого течения болезни, пишет The Telegraph.

Ученые провели 12 клинических испытаний. Как показывают результаты исследования, инъекции с витамином C повышают уровень кислорода в крови и ускоряют восстановление организма. Так, в ходе эксперимента в китайском Ухане, оказалось, что витамин С на 70% ускоряет выздоровление по сравнению с плацебо.

«Ежедневное введение тяжелобольным пациентам от шести до 24 граммов внутривенно дало положительный результат: возросла выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, улучшилась оксигенация и снизились маркеры воспаления», — сообщается в исследовании.

Его авторы делают акцент на том, что витамин С должен необходимо вводить именно внутривенно. Получить такое количество витамина другими способами невозможно: например, в 20 апельсинах содержится лишь один его грамм.

Авторы пишут также, что инъекции витамина C втрое снижают риск тяжелого течения COVID-19. При этом они предостерегают: не нужно считать, что найдена панацея. Результаты исследования требуют дальнейшего изучения.

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что эффективного препарата против ковида на сегодняшний день не существует.

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