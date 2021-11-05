Страх забеременеть появился во время пандемии у женщин

Аргументы Недели → Здоровье 13+

5 ноября 2021, 13:41

фото: pixabay

Психотерапевты паникуют, потому что из-за пандемии COVID-19 появляются фобии, которые отрицательно сказываются на рождаемости. Врачи говорят, что люди стали часто откладывать беременность, а если зачатие уже произошло, то переживают о ребёнке, если мать заболеет коронавирусом, пишет сайт Подмосковье сегодня.

Немало случаев есть в Московской области. Анна Крепышова из Балашихи уже трижды откладывала планирование беременности из-за пандемии.

«Мы собирались начать решать вопрос весной прошлого года. Но когда всю страну закрыли на карантин, банально испугались и решили повременить. С каждой новой волной неуверенность нарастает, мужу пришлось сменить работу, и я боюсь, что не потянем расходов», – рассказывает она.

В истории другой молодой семьи из Электрогорска ситуацией управляет не практичность, а чистый страх. Так, Ольга и Николай Н. уже полтора года трудятся на удаленке, так как боятся заболеть. Девушка призналась, что вовсе не будет рожать, если пандемия не закончится.

Как отмечает главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Московской области, главный врач Московского областного перинатального центра, доктор наук Ольга Серова, в появлением COVID-19 рождаемость несколько снизилась по всей стране.

Врач советует не бояться пандемии и защитить себя и будущего малыша вакцинацией.

«Сегодня вакцинация показана беременным женщинам, начиная с 22-й недели. Также во время «интересного положения» можно ревакцинироваться. Делая вакцину, будущая мама заботится не только о своем здоровье, но и здоровье малыша, ведь антитела передаются от матери к плоду и защищают его от ковида», – рассказывает Серова.

Врач отметила, что беременеть после вакцины можно спустя три месяца. Этого времени вполне достаточно, чтобы у женщины сформировался устойчивый иммунитет.

В семьях, где рождаются малыши, Серова рекомендует привиться родителям и их близким родственникам. Кроме этого, нужно строго соблюдать санэпид режим и ограничить контакты с окружающими.

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