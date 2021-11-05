В Челябинской филармонии рассказали, как проверяют QR-коды у зрителей

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5 ноября 2021, 11:53 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Сотрудники учреждения используют специальную программу, игнорирующую сайты мошенников.

В целях противодействия распространения коронавирусной инфекции в Челябинской области введена система QR-кодов. По решению регионального оперативного штаба от 3 ноября 2021 года, предъявление QR-кода необходимо для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих.

Напомним, что для проверки нужно предъявить QR-код в смартфоне или в распечатанном виде вместе с документом, удостоверяющим личность. После сканирования QR-кода отобразится страница с результатом проверки.

Как с QR-кодами работают в Челябинской государственной филармонии, рассказал заместитель генерального директора по развитию учреждения Михаил Зацепин:

«Проходит проверка быстро. Мы установили программное обеспечение COVID-scan, разработанное министерством цифрового развития Челябинской области, протестировали его. Через безопасный шлюз оно выводит проверяющего QR-код на Госуслуги, минуя сайты мошенников. Таким образом, мы удостоверяемся, что код, подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание, подлинный».

Чтобы остановить пандемию, QR-коды используют разные организации, в том числе предприятия.

«Считаю введение QR-кодов необходимой мерой, — прокомментировал генеральный директор Автомобильного завода «УРАЛ» Павел Яковлев. — Здоровье людей должно быть превыше любых интересов бизнеса, поэтому в настоящее время на автомобильном заводе «УРАЛ» введены такие же ограничительные меры, как в торговых центрах. Они касаются всех без исключения деловых гостей завода, делегаций и подрядчиков».

Руководитель завода добавил, что для удобства сотрудников на предприятии действуют 5 прививочных пунктов. «Привита уже треть персонала. Ежедневно с желанием поставить вакцину в здравпункты предприятия обращаются от 50 до 120 человек», — отметил Павел Яковлев.

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