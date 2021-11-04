Ученые сообщили, что кислотный рефлюкс может привести к ухудшению при коронавирусе

Аргументы Недели → Здоровье 13+

4 ноября 2021, 13:39

медик, фото: Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Ученые из Научно-исследовательского института Бергхофера в австралийском штате Квинсленд выявили новый фактор тяжелого течения новой коронавирусной инфекции. Соответствующий материал опубликовало издание Daily Mail.

В исследовании говорится, что гены, провоцирующие развитие кислотного рефлюкса - кислотно-желчного заброса в пищевод, приводящего к изжоге - могут повлиять на состояние при коронавирусе. Ученые рассмотрели гены, вызывающие гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ). Специалисты выявили, что она имеет общие с COVID-19 факторы риска: ожирение, гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

«Мы обнаружили, что гены, которые провоцируют ГЭРБ, связаны с 15% повышением риска тяжелого течения и госпитализации при COVID-19»,- пояснил один из авторов работы Джу-Шенг Онга.

По его словам, проведенный анализ позволит выяснить, что «ГЭРБ может играть прямую роль в повышении риска госпитализации при коронавирусе».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости