548 человек заболели ковидом в Челябинской области за сутки

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4 ноября 2021, 10:27 Анна Семенова

Количество заболевших не уменьшается. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Количество подтвержденных случаев коронавируса продолжает увеличиваться.

Введенные каникулы дали свой результат – школьников среди заболевших на сегодняшний день нет. Но количество заразившихся взрослых прилично увеличилось. На 4 ноября таких 548 человек. Умерли от вируса 29 человек.

Всего COVID-19 на сегодня болеет в Челябинской области 16 205 человек.

- Единственный способ защиты от коронавирусной инфекции - это вакцинация, говорит главный внештатный специалист эпидемиолог по Челябинску Константин Чамушев. - Для того чтобы не допустить распространения COVID-19, введены QR-коды. Эта мера минимизирует контакты между здоровыми и больными. Те, кто привился, легче переносят заболевание, либо не заболевают. Такие меры оправданы во всех странах. Китай, Япония уже выходят из ограничительных мероприятий. В Японии привито больше 70%.

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