В Челябинской области введут единый электронный сертификат с QR-кодом

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3 ноября 2021, 18:21 Анна Семенова

Документ единой формы вводится по всей стране. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Он начнет действовать с 8 ноября.

Заявку на оформление бумажной версии сертификата можно подать через портал «Госуслуги» или через многофункциональные центры. Получить сертификат можно не только тем, кто сделал прививку, но и тем, кто официально переболел (то есть с подтвержденным ПЦР-тестом). Если же тест на коронавирус пришел отрицательный, сертификат можно оформить на 72 часа.

Если сертификат у вас уже есть, он будет переоформлен на портале автоматически.

Форма у сертификата будет единой на территории всей страны. Действовать она начнет с 8 ноября.

Оперативный штаб Челябинской области предупредил, что подделка сертификата или продажа такового - уголовно наказуемое деяние. В том числе и для тех, кто фальшивку купит.

Со следующей недели без QR-кода будет нельзя посещать магазины площадью более 400 «квадратов». С 1 декабря бумагу будут запрашивать при посещении кафе, ресторанов и даже столовых.

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