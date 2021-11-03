В Челябинской области введут единый электронный сертификат с QR-кодом

Он начнет действовать с 8 ноября.
Заявку на оформление бумажной версии сертификата можно подать через портал «Госуслуги» или через многофункциональные центры. Получить сертификат можно не только тем, кто сделал прививку, но и тем, кто официально переболел (то есть с подтвержденным ПЦР-тестом). Если же тест на коронавирус пришел отрицательный, сертификат можно оформить на 72 часа.
Если сертификат у вас уже есть, он будет переоформлен на портале автоматически.
Форма у сертификата будет единой на территории всей страны. Действовать она начнет с 8 ноября.
Оперативный штаб Челябинской области предупредил, что подделка сертификата или продажа такового - уголовно наказуемое деяние. В том числе и для тех, кто фальшивку купит.
Со следующей недели без QR-кода будет нельзя посещать магазины площадью более 400 «квадратов». С 1 декабря бумагу будут запрашивать при посещении кафе, ресторанов и даже столовых.
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