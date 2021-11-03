В Челябинске закончился «Спутник Лайт»

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3 ноября 2021, 14:49 Анна Семенова

Вакцина поступит на следующей неделе. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Чтобы все желающие получили вакцину, работа мегапункта в «Юности» будет продлена.

Введение обязательной вакцинации в Челябинской области сразу же показало хороший эффект. Не желая лишиться работы, в прививочные кабинеты хлынули даже заядлые антиваксеры.

Как сегодня сообщил полпред в УрФО Владимир Якушев, самые активные на Урале в этом вопросе – челябинцы и свердловчане.

Цифры на 3 ноября – 4,7 миллиона привитых первым компонентом, по округу это 38,3%. Второй компонент получили около 4 миллионов человек.

Если в октябре в сутки вакцинировались порядка 7,5 тысяч человек, то сейчас – 16 тысяч человек.

В Челябинске огромный спрос на вакцину «Спутник Лайт» привел к ее временному дефициту. На сегодняшний день данного препарата не осталось нигде, даже в мегавакцинальном пункте в «Юности». Большую поставку ожидают на следующей неделе.

Чтобы все успели привиться и не толкались в очередях, работу самого большого центра вакцинации решили продлить до 21 ноября. Часы его работы – с 10:00 до 20:00.

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