Эксперты называют вакцинацию единственным способом защиты от коронавируса

Привитые легче переносят инфекцию или вовсе не заболевают ковидом, утверждают специалисты.
Главный внештатный эпидемиолог по Челябинску Константин Чамушев назвал вакцинацию единственным способом защиты от коронавирусной инфекции. QR-коды, в свою очередь, позволяют минимизировать контакты.
«Те, кто привился, легче переносят заболевание, либо не заболевают, так как уже есть иммунитет, — прокомментировал Константин Чамушев. — Такие меры оправданы во всех странах. Китай, Япония уже выходят из ограничительных мероприятий. В Японии уже привито больше 70%. Мы, врачи, не хотим дальнейшего развития пандемии, новых волн, новых ограничений».
Поставить прививку можно в вакцинальных пунктах, которые развернуты по всей Челябинской области. Их список опубликован на сайте регионального министерства здравоохранения. Сегодня было сообщено о том, что крупнейший на Южном Урале пункт вакцинации COVID-19 во дворце спорта «Юность» продолжит работу до 21 ноября. Он открыт ежедневно с 10 до 20 часов. Желающим вакцинироваться при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
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